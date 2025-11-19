Kirchberg will den Coca-Cola-Weihnachtstruck

Die Abstimmung läuft bis Ende des Monats.

Die Kirchberger wollen den Coca-Cola-Weihnachtstruck in diesem Jahr wieder in ihre Stadt holen. Das war ihnen 2022 schon einmal gelungen. „Tausende Fans besuchten damals das rot-weiße Wunderland auf dem Kirchberger Festplatz“, sagte Katrin Uhlig von der Stadtverwaltung. Nun läuft erneut eine Abstimmung – Kirchberg tritt dabei gegen neun...