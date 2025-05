Kirchberger Feuerwehr feiert Gründung vor 170 Jahren

Zum Jubiläumsfest am Sonnabend wird ans Gerätehaus und an die Oberschule eingeladen.

Ein Fest anlässlich des Jubiläums „170 Jahre Feuerwehr Kirchberg“ richten die Kirchberger Feuerwehrleute am Sonnabend aus. Den Auftakt bilden 11 Uhr Schauübungen der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung an der Oberschule. Anschließend wird ab 13 Uhr zum Familienprogramm ans Gerätehaus in der Lengenfelder Straße eingeladen: mit...