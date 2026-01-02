Kirchberger Kulturinsel lockt mit viel Musik und Abenteuer

Zwickau
Das Januar- und Februar-Programm des Kulturzentrums steht: Am 8. Februar gibt es eine Überraschung für Kinder.
Das neue Jahr beginnt in der Kirchberger Kulturinsel musikalisch: Am 3. Januar gastiert im Kulturzentrum in der Auerbacher Straße 8 das Duo Richter & Richter, das mit einem Mix aus eigenen und Coversongs seit vier Jahren sein Publikum begeistert. Am 24. Januar wollen drei freche Erzgebirger Soul, Rock und Blues spielen: die Horseless Riders sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.