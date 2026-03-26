Kirchberger Naturfreunde richten in Stangengrün eine Samentauschbörse aus

Zwickau
Schauplatz ist der Weichselhof. Der lohnt einen Besuch auch aus einem anderen Grund.
Die Zeit der Aussaat ist da, auch für Hobbygärtner. Die Kirchberger Natur- und Heimatfreunde im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) organisieren deshalb am Samstag, 28. März, 10 bis 16 Uhr, in Stangengrün eine Saatgutbörse. Schauplatz ist der Vierseithof der Familie Weichsel an der Wildenauer Straße 8. Getauscht werden Samen und Setzlinge....
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