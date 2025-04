Kirchberger renovieren mit vereinten Kräften ihre Freilichtbühne

Auf der Freilichtbühne am Borberg herrscht in dieser Woche geschäftiges Treiben. Kirchberg kämpft beim MDR-„Frühlingserwachen“ um eine Open-Air-Party. Wird die Stadt am Ende jubeln?

Ihren Wandertag haben Gerlinde Tietze, Ilona Geyer und Ilona Pührer diese Woche kurzerhand zum Werktag erklärt. Die Frauen gehören zu den Wanderfreunden, die an der Kirchberger Freilichtbühne werkeln. Das Trio bringt das Toilettenhaus auf Vordermann, erneuert den Holzschutz. Andere „Kirchberger Schrittmacher", wie sich die Truppe nennt,...