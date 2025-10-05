Kirchberger Straße in Cunersdorf: 73-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Der Fahrer des Mercedes kam aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Straße war zwei Stunden gesperrt.

Ein 73-jähriger Autofahrer erlitt am Samstag auf der Kirchberger Straße in Cunersdorf bei einem Unfall schwere Verletzungen. Laut Polizei war der Senior mit seinem Mercedes in Richtung Wilkau-Haßlau unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang Cunersdorf nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei verletzte er sich so...