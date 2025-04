Kirche Zwickau-Auerbach: Die neuen Bronzeglocken sind geweiht worden

Gemeinsam mit den Bulldog- und Schlepperfreunden sind die neuen Glocken am Sonntag durch den Ort transportiert worden.

Die Kirche in Zwickau-Auerbach bekommt ein neues Bronzegeläut - dieses ersetzt die alten Eisenhartguss-Glocken. Am Sonntag sind die neuen Glocken von der Kirchgemeinde zusammen mit den Bulldog- und Schlepperfreunden Zwickau-Auerbach präsentiert worden. Auf einem Hänger wurden sie durch den Ort gefahren. Auf dem Festgelände in der...