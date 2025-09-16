Kita-Betreuung in Mülsen: Eltern hatten sich mehr erhofft

Zwickau
Auf einer Infoveranstaltung präsentierte die Gemeinde drei Varianten, wie teuer Kinderbetreuung ab dem nächsten Jahr sein könnte, wenn mehr Erzieher bleiben sollen. Applaus gab es jedoch für eine vierte Variante.
Keiner jubelt, viele verlassen die Festscheune enttäuscht. Und das, obgleich die Gemeinde Mülsen den Eltern gleich drei Varianten präsentierte, wie die Elternbeiträge in Mülsen im nächsten Jahr aussehen könnten. „Wir wollten doch das Personal halten, was da ist“, sagt eine Mutter, deren Kind in der Kita „Wirbelwind“ betreut wird, am...
