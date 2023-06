Kita-Jubiläum in Zwickau: Welche Vornamen speichern sich Erzieherinnen über Jahrzehnte im Kopf ab?

Fast ihr gesamtes Berufsleben hat Petra Wittig in der Kindertagesstätte "Buratino" am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau verbracht. Dort arbeitet sie seit 1981 als Erzieherin. Ununterbrochen. "Ich wohne in der Nähe. Die Kita hat eine überschaubare und angenehme Größe. Wir sind ein tolles Team. Ich kenne viele Kollegen schon seit rund 30 Jahren",...