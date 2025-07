Kita-Träger in Mülsen will Erzieherinnen entlassen – Eltern protestieren

Wegen sinkender Kinderzahlen wird weniger Personal gebraucht. Wie gehen andere Kommunen im Landkreis Zwickau mit der Entwicklung um?

Unter Mülsener Eltern herrscht Unmut. Drei Erzieherinnen in Einrichtungen des Kinderland-Vereins, der drei Kitas betreibt, sollen gehen. Der Grund: zu wenig Geld wegen weniger Kindern. Mit einer Unterschriftenaktion fordern Eltern die Gemeinde auf, so an den Stellschrauben zu drehen, dass niemand gehen muss. Unter der Überschrift „Kita darf...