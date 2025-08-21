Kita „Wassertröpfchen“ stellt sich vor

Wie die Betreuung in einer Kneipp-Kita abläuft, können sich Eltern im Zwickauer Stadtteil Eckersbach anschauen.

Eine Kneipp-Kita: Was ist das eigentlich? Antworten auf diese Frage bekommen Eltern und Großeltern am 27. August in der Kita „Wassertröpfchen“ im Zwickauer Stadtteil Eckersbach. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können sie sich an diesem Tag von 16 bis 18 Uhr in der Kindertagesstätte umschauen, mit dem pädagogischen Personal ins...