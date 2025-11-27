Kitakinder schmücken Bäume vor dem Zwickauer Rathaus

Selbst gebasteltes wurde von den wohl jüngsten Dekorateurinnen und Dekorateuren Zwickaus an die Zweige gehangen.

Zwickau.

Seit Mittwoch sieht es auch direkt vorm Zwickauer Rathaus wieder vorweihnachtlich aus. 14 kleine Nordmanntannen, frisch geschlagen und angeliefert vom Charlottenhof Härtensdorf, zieren nun den Bereich vorm Bürgerservice. Das Schmücken der Bäume übernehmen – einer schönen Tradition folgend – auch in diesem Jahr wieder die Mädchen und Jungen aus den kommunalen Kitas und Horten, teilte Heike Reinke, Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Die Kinder aus den Einrichtungen „Wassertröpfchen“, „Sputnik“ und „Schatzinsel“ starteten am Mittwochvormittag mit dem Dekorieren. Der Baumschmuck selbst stamme auch aus Kinderhand und soll wieder zum Nachbasteln anregen. (kru)