Es ist gar nicht so leicht an die oberen Zweige zu kommen
Es ist gar nicht so leicht an die oberen Zweige zu kommen Bild: Heike Reinke/Stadt Zwickau
Zwickau
Kitakinder schmücken Bäume vor dem Zwickauer Rathaus
Selbst gebasteltes wurde von den wohl jüngsten Dekorateurinnen und Dekorateuren Zwickaus an die Zweige gehangen.

Zwickau.

Seit Mittwoch sieht es auch direkt vorm Zwickauer Rathaus wieder vorweihnachtlich aus. 14 kleine Nordmanntannen, frisch geschlagen und angeliefert vom Charlottenhof Härtensdorf, zieren nun den Bereich vorm Bürgerservice. Das Schmücken der Bäume übernehmen – einer schönen Tradition folgend – auch in diesem Jahr wieder die Mädchen und Jungen aus den kommunalen Kitas und Horten, teilte Heike Reinke, Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Die Kinder aus den Einrichtungen „Wassertröpfchen“, „Sputnik“ und „Schatzinsel“ starteten am Mittwochvormittag mit dem Dekorieren. Der Baumschmuck selbst stamme auch aus Kinderhand und soll wieder zum Nachbasteln anregen. (kru)

