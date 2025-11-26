Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Sandra_Ludewig
Bild: Sandra_Ludewig
Zwickau
Klangwelten verschmelzen: Duo tritt in der „Neuen Welt“ auf
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sascha Stiehler und Antonio Lucaciu kehren nach einer erfolgreichen Tournee zurück. In der „Neuen Welt“ in Zwickau präsentieren sie ihr neues Album. Eine musikalische Überraschung ist garantiert.

Nach einer ausverkauften Tournee 2024 und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem MDR-Sinfonieorchester präsentiert das Duo Stiehler/Lucaciu nun sein neues Album. Mit ihrer Musik sind die beiden am Freitag, 28. November, 19.30 Uhr in der „Neuen Welt“ in Zwickau zu Gast. Sascha Stiehler (Klavier, Synthesizer) und Antonio Lucaciu (Saxofon,...
