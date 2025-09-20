Klassik-Konzert für Kinder im Zwickauer Gewandhaus: „Auf den Wellen der Meere“

Fantastische Filmaufnahmen und die Clara-Schumann-Philharmoniker entführen junge Besucher auf eine musikalische Reise auf und durch das Meer.

Unter dem Motto „Auf den Wellen der Meere“ steht das Kinderkonzert der Clara-Schumann-Philharmoniker am Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 10 Uhr im Zwickauer Gewandhaus. Es ist für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren geeignet, aber auch für Erwachsene ein Genuss. Wasser kann laut und leise, stark und sanft sein. Das ist nicht nur in der...