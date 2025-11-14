Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Modellbahnclub Zwickau
Zwickau
Kleine Bahnen rollen im Haus der Modellbahn in Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Herbstzeit ist auch die Zeit der Modellbahnausstellungen. In Zwickau ist sie an den beiden kommenden Wochenenden und am Feiertag zu sehen.

Zwickau.

Große Liebhaber kleiner Bahnen kommen am Wochenende im Haus der Modellbahn, Crimmitschauer Straße 16 (Ecke Platz der Völkerfreundschaft) in Zwickau, auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Mülsengrundbahn erstrahlt in neuem Glanz“ lädt der Modellbahnclub Zwickau zur großen Ausstellung ein, die auch am Buß- und Bettag am Mittwoch, 19. November, sowie am darauf folgenden Wochenende geöffnet ist. Die Türen öffnen sich für 6 Euro Eintritt für Erwachsene und 2 Euro für Kinder von 3 bis 12 Jahren jeweils von 13 bis 17.30 Uhr. Gezeigt wird der große Bahnhof kombiniert mit neuen Teilen der Vereinsanlage. Besonders sehenswert ist Thomas Szymanowski vom Verein zufolge die neu gestaltete „Mülsengrundbahn“ nach historischem Vorbild mit dem vollständig neu gebauten Moseler Bahnhof. Zudem ist eine rund 24 Quadratmeter große Gartenbahnanlage mit Schweizer Fahrzeugen, sowie einer TT-Jugendanlage zu bestaunen. (kru) Foto: Thomas Szymanowski/Verein

