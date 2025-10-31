Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das kanadische Septett Bywater Call begeisterte in der Barbara.
Das kanadische Septett Bywater Call begeisterte in der Barbara. Bild: Torsten Piontkowski
Das kanadische Septett Bywater Call begeisterte in der Barbara.
Das kanadische Septett Bywater Call begeisterte in der Barbara. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Kleine Bühne, großer Sound: Bywater Call begeistert in Lichtentanne
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wofür Bywater Call gerade mal acht Jahre brauchten, dafür benötigen andere Bands ein halbes Musikerleben. Das kanadische Septett begeisterte in der Barbara.

„Wir haben sie live erlebt. Wir waren dabei.“ Es sind solche Sätze, mit denen Bands von ihrem Publikum noch Jahre später geadelt werden. Und sie werden nicht vielen zuteil. „Bywater Call“ dürften dazugehören. Wo auch immer sie in den gerade mal acht Jahren ihres Bestehens auftraten, hinterließen sie begeisterte Fans. In der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
24.10.2025
4 min.
Lichtentanne: Schotten geizen nicht mit sattem Rock
Big Country sorgte für eine seit Langem restlos ausverkaufte „Barbara“.
Wenn die Rockband Big Country auf Eastworld-Tour geht, ist es naheliegend, dass sie auch im Osten spielt. Am Donnerstag brachten die Schotten das Publikum in der „Barbara“ zum Ausrasten.
Torsten Piontkowski
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
25.09.2025
4 min.
Anna Ternheim nimmt Publikum in Lichtentanne mit auf magische Reise
Das Konzert von Anna Ternheim war seit langem ausverkauft.
Die schwedische Songwriterin möchte mit ihrem Publikum ganz allein sein. Dafür verzichtet sie sogar auf eine Begleitband. In der Lichtentanner „Barbara“ kam dieses Konzept bestens an.
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel