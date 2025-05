Flehende Blicke zum Muttervogel: Der junge Wanderfalke an der Tür zur Galerie am Domhof. Bild: Petra Küster

Flehende Blicke zum Muttervogel: Der junge Wanderfalke an der Tür zur Galerie am Domhof. Bild: Petra Küster

Zwickau 28.05.2025

Kleiner Falke in Not sorgt für Aufregung an Zwickauer Galerie: Was ist passiert?

Dramatischer Zwischenfall im Zwickauer Domhof: Warum ein gefiederter Überraschungsgast am Eingang zum Museum Zuflucht gesucht hat. Ein ganz gewöhnlicher Dienstagnachmittag in der Galerie am Domhof in Zwickau. Drinnen: leises Stimmengewirr, Kunstliebhaber schlendern entspannt durch die Ausstellung. Draußen: plötzlich Tumult. Petra Küster, Mitarbeiterin des Museums, horcht auf. Was war das? Ein ungewöhnlicher Lärm. Ein ganz gewöhnlicher Dienstagnachmittag in der Galerie am Domhof in Zwickau. Drinnen: leises Stimmengewirr, Kunstliebhaber schlendern entspannt durch die Ausstellung. Draußen: plötzlich Tumult. Petra Küster, Mitarbeiterin des Museums, horcht auf. Was war das? Ein ungewöhnlicher Lärm. Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden