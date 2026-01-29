Klingende Saiten: Zwickaus Zupforchester lädt zum Gratis-Konzert

Zwickau
Am 3. Februar entfaltet sich im Robert-Schumann-Saal die ganze Bandbreite der Zupfinstrumente. Was Schüler und Lehrkräfte des Konservatoriums bieten wollen.
Das Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau veranstaltet am Dienstag, 3. Februar, ein Konzert des Fachbereichs Zupfinstrumente. Ab 18.30 Uhr präsentieren Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte im Robert-Schumann-Saal ein abwechslungsreiches Programm, wurde angekündigt. Mandoline, Gitarre und Harfe stehen im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei,...
