Klingende Saiten: Zwickaus Zupforchester lädt zum Gratis-Konzert

Am 3. Februar entfaltet sich im Robert-Schumann-Saal die ganze Bandbreite der Zupfinstrumente. Was Schüler und Lehrkräfte des Konservatoriums bieten wollen.

Das Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau veranstaltet am Dienstag, 3. Februar, ein Konzert des Fachbereichs Zupfinstrumente. Ab 18.30 Uhr präsentieren Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte im Robert-Schumann-Saal ein abwechslungsreiches Programm, wurde angekündigt. Mandoline, Gitarre und Harfe stehen im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei,...