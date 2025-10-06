Klinikum veranstaltet Trauerfeier und Beisetzung für frühverstorbene Kinder

Zwickau
Das Heinrich-Braun-Klinikum richtet eine Trauerfeier in Zwickau aus. Es geht um frühverstorbene Kinder, die nicht auf die Welt gekommen sind.
Ein ungeborenes Kind zu verlieren, ist ein Schicksal, das Eltern tief trifft. Um einen Ort für Abschied und Erinnerung zu schaffen, findet am Donnerstag, 16. Oktober, um 14 Uhr auf dem Hauptfriedhof Zwickau eine Trauerfeier für frühverstorbene Kinder statt. Wie das Heinrich-Braun-Klinikum mitteilt, wurde 2020 mit dem Friedhofsamt eine...
