MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Klöppelkids“ verbinden Kreativität und Können: Mädchen aus Hartmannsdorf überzeugen mit Spielidee viele Spender

Vanessa Philp (l.) und Vanessa Geppert gehören zu den Spezialisten der Hartmannsdorfer „Klöppelkids“. Gemeinsam haben sie ein Spiel kreiert, für das ihr Hobby die Grundlage bildet.
Vanessa Philp (l.) und Vanessa Geppert gehören zu den Spezialisten der Hartmannsdorfer „Klöppelkids“. Gemeinsam haben sie ein Spiel kreiert, für das ihr Hobby die Grundlage bildet. Bild: Ralf Wendland
Das Hartmannsdorf-Spiel ist Teamarbeit: Vanessa und Vanessa, Bürgermeister Christfried Nicolaus und Susan Schramm, Leiterin der „Klöppelkids“ (von links).
Das Hartmannsdorf-Spiel ist Teamarbeit: Vanessa und Vanessa, Bürgermeister Christfried Nicolaus und Susan Schramm, Leiterin der „Klöppelkids“ (von links). Bild: Glück auf Hartmannsdorf
Das Ortsbegrüßungsschild von Giegengrün haben Vanessa und Vanessa für ihr Spiel „Klöppelrallye“ nachgeklöppelt.
Das Ortsbegrüßungsschild von Giegengrün haben Vanessa und Vanessa für ihr Spiel „Klöppelrallye“ nachgeklöppelt. Bild: Ralf Wendland
Vanessa Philp (l.) und Vanessa Geppert gehören zu den Spezialisten der Hartmannsdorfer „Klöppelkids“. Gemeinsam haben sie ein Spiel kreiert, für das ihr Hobby die Grundlage bildet.
Vanessa Philp (l.) und Vanessa Geppert gehören zu den Spezialisten der Hartmannsdorfer „Klöppelkids“. Gemeinsam haben sie ein Spiel kreiert, für das ihr Hobby die Grundlage bildet. Bild: Ralf Wendland
Das Hartmannsdorf-Spiel ist Teamarbeit: Vanessa und Vanessa, Bürgermeister Christfried Nicolaus und Susan Schramm, Leiterin der „Klöppelkids“ (von links).
Das Hartmannsdorf-Spiel ist Teamarbeit: Vanessa und Vanessa, Bürgermeister Christfried Nicolaus und Susan Schramm, Leiterin der „Klöppelkids“ (von links). Bild: Glück auf Hartmannsdorf
Das Ortsbegrüßungsschild von Giegengrün haben Vanessa und Vanessa für ihr Spiel „Klöppelrallye“ nachgeklöppelt.
Das Ortsbegrüßungsschild von Giegengrün haben Vanessa und Vanessa für ihr Spiel „Klöppelrallye“ nachgeklöppelt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Klöppelkids“ verbinden Kreativität und Können: Mädchen aus Hartmannsdorf überzeugen mit Spielidee viele Spender
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hartmannsdorf bei Kirchberg nimmt die „Klöppelrallye“ Fahrt auf: Die jungen Erfinderinnen träumen davon, ihr Spiel Wirklichkeit werden zu lassen. Doch wie entstand diese außergewöhnliche Idee?

Der Zuspruch der ersten Woche ist vielversprechend. Binnen weniger Tage ist auf einer Spendenplattform der Großteil der Summe eingegangen, die benötigt wird, um die Idee vom Brettspiel für Hartmannsdorf Wirklichkeit werden zu lassen. „1600 Euro sind das Ziel. Als Startgeld, um die ,Klöppelrallye‘ als Spiel herstellen zu lassen“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
16.12.2025
4 min.
Streit in Hartmannsdorf bei Kirchberg: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Nicolaus
Gegen den Bürgermeister von Hartmannsdorf, Christfried Nicolaus (CDU), wurde beim Landratsamt eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht.
Nach der Hoffest-Absage stand auch der Weihnachtsmarkt an der Försterei auf der Kippe. Der Veranstalter sieht sich vom Bürgermeister ausgebremst und reicht eine Beschwerde ein. Was steckt dahinter?
Holger Weiß
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
22:13 Uhr
4 min.
Vier Hundertstel: Laura Nolte verliert Gold im Monobob noch
Laura Nolte freute sich zunächst über Olympia-Silber.
Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Frank Kastner und Robert Semmler, dpa
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
16.12.2025
2 min.
Kommentar zum Konflikt in Hartmannsdorf: Friedensrichter vor Ort zurate ziehen
Blick auf den Weihnachtsmarkt an der ehemaligen Försterei in Hartmannsdorf.
In Hartmannsdorf brodelt es. Die Dienstaufsichtsbeschwerde von Robert Seidel gegen Bürgermeister Christfried Nicolaus ist mehr als nur ein persönlicher Zwist.
Holger Weiß
Mehr Artikel