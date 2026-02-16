„Klöppelkids“ verbinden Kreativität und Können: Mädchen aus Hartmannsdorf überzeugen mit Spielidee viele Spender

Zwickau
In Hartmannsdorf bei Kirchberg nimmt die „Klöppelrallye“ Fahrt auf: Die jungen Erfinderinnen träumen davon, ihr Spiel Wirklichkeit werden zu lassen. Doch wie entstand diese außergewöhnliche Idee?
Der Zuspruch der ersten Woche ist vielversprechend. Binnen weniger Tage ist auf einer Spendenplattform der Großteil der Summe eingegangen, die benötigt wird, um die Idee vom Brettspiel für Hartmannsdorf Wirklichkeit werden zu lassen. „1600 Euro sind das Ziel. Als Startgeld, um die ,Klöppelrallye‘ als Spiel herstellen zu lassen“, sagt...
