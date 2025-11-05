Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Klöppelzentrum im Zwickauer Land: Geyerhaus Weißbach lädt zu Ausstellung ein

Im Geyerhaus Weißbach stellen ab Samstag Teilnehmer von Klöppelkursen aus. Bild: Angela Hentschel-Fritzsch
Im Geyerhaus Weißbach stellen ab Samstag Teilnehmer von Klöppelkursen aus. Bild: Angela Hentschel-Fritzsch
Zwickau
Klöppelzentrum im Zwickauer Land: Geyerhaus Weißbach lädt zu Ausstellung ein
Von Holger Weiß
Ob Anfänger oder Fortgeschrittene: In den Klöppelkursen im Geyerhaus Weißbach pflegen mehr als 50 Frauen und Männer die traditionsreiche Handarbeitstechnik. Jetzt geben sie Einblick in ihr Können.

Wenn jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer an den Klöppelkursen im Geyerhaus nur eine Arbeit zur Ausstellung beisteuert, dann könnte es eng werden in dem historischen Umgebindehaus im Zentrum von Weißbach: 50 Frauen und Männer nehmen regelmäßig an den Klöppelkursen teil, die Angela Hentschel-Fritzsch seit rund fünf Jahren in...
