Regionale Nachrichten und News
  • Kniefall nach der „María Luisa“-Premiere im Gewandhaus: Außergewöhnliche Geste beeindruckt Zwickauer Theaterbesucher

Autor Juan Mayorga (mit Rose) beim Premierenempfang im Gewandhaus mit dem Regieteam.
Autor Juan Mayorga (mit Rose) beim Premierenempfang im Gewandhaus mit dem Regieteam. Bild: Ludmila Thiele
Autor Juan Mayorga (mit Rose) beim Premierenempfang im Gewandhaus mit dem Regieteam.
Autor Juan Mayorga (mit Rose) beim Premierenempfang im Gewandhaus mit dem Regieteam. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Kniefall nach der „María Luisa“-Premiere im Gewandhaus: Außergewöhnliche Geste beeindruckt Zwickauer Theaterbesucher
Von Thomas Croy
Die Aufführung stand in der Nacht noch auf der Kippe – das ahnte keiner bei den stehenden Ovationen im Saal. Dass die Vorstellung überhaupt stattfinden konnte, verdient eigentlich extra Applaus.

Ein Kniefall auf offener Bühne – und das nicht im Stück, sondern im wahren Leben. Als nach der deutschen Erstaufführung von „María Luisa“ im Zwickauer Gewandhaus tosender Beifall aufbrandet, eilt der spanische Autor Juan Mayorga nach vorn, um das Ensemble zu umarmen – und sinkt schließlich vor Hauptdarstellerin Ute Menzel auf die...
