Jürgen Geigner und Elke Geigner im Gespräch mit Denise Eichler, Trainerin Digitalakademie AOK PLUS (re.).
Jürgen Geigner und Elke Geigner im Gespräch mit Denise Eichler, Trainerin Digitalakademie AOK PLUS (re.).
Zwickau
Koch-Show begeistert das Publikum
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die AOK PLUS hat zu einem einzigartigen Live-Kochduell in die Sparkassen-Arena nach Zwickau eingeladen und damit für einen Abend rund ums Thema gesunde Ernährung gesorgt.

An die Töpfe, fertig und los – in der Sparkassen-Arena in Zwickau haben sich Freitag zwei Teams ein Kochduell geliefert. Auf der einen Seite der mit 26 Jahren jüngste Sternekoch Deutschlands Luis Hendricks mit Wildcard-Gewinnerin Janet Reuter und auf der anderen Seite Biathlon-Weltmeister Erik Lesser und Ernährungsberaterin Corina Neumann....
