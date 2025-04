„König der Kinderdisco“ Volker Rosin sorgt für gute Laune: Was am Wochenende im Landkreis Zwickau los ist

Ein Startenor in der Stadthalle, Akrobatik in der Manege, eine Kultband in Glauchau und buntes Innenstadt-Treiben in Hohenstein-Ernstthal – in Westsachsen gibt es am Wochenende einiges zu erleben.

Eine Menge los ist am zweiten April-Wochenende in Westsachsen. Wir haben elf Empfehlungen für Sie ausgewählt.