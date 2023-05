Königliches Krankenstift Zwickau: Abrissgenehmigung als Kaufanreiz

Das ehemalige Königliche Krankenstift an der Werdauer Straße in Zwickau, die später als Schocken-Einkaufszentrale genutzt wurde, entwickelt sich zum Ladenhüter. Sowohl die Eigentümer, die Erbengemeinschaft Schocken, als auch die Stadt Zwickau haben bisher erfolglos nach einem Käufer gesucht. "Nach wie vor will sich die Eigentümergesellschaft von...