Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein tot im Wald gefundener Königspython beschäftigt die Polizei.
Ein tot im Wald gefundener Königspython beschäftigt die Polizei. Bild: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Ein tot im Wald gefundener Königspython beschäftigt die Polizei.
Ein tot im Wald gefundener Königspython beschäftigt die Polizei. Bild: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Zwickau
Königspython in Zwickauer Wald tot aufgefunden
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schlange wurde von Spaziergängern neben einem Terrarium gefunden. Unklar ist, wie sie in den Wald kam. Die Polizei sucht den Halter des Tieres.

Ein Königspython beschäftigt die Zwickauer Polizei seit Donnerstagnachmittag. Spaziergänger entdeckten das leblose Tier in einem Waldstück nahe der Thurmer Straße. In der Nähe lag ein Terrarium, in dem die Schlange offenbar zuvor gelebt hatte. Die Tiernotrettung der Berufsfeuerwehr wurde alarmiert, konnte aber nur den Tod des Tieres, das bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
1 min.
Einsatz von Polizei und Feuerwehr: Feuer in der „Fackel“ in Zwickau-Pölbitz
Die Feuerwehr musste zu einem Brand im ehemaligen Eisenwerk ausrücken.
Zwei vermutlich illegal entsorgte Müllhaufen brannten im früheren Eisenwerk. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Feuer wurde schnell gelöscht.
Frank Dörfelt
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
10.10.2025
2 min.
Zwickau: Falschfahrer gefährdet Verkehr und fährt davon
Die Polizei in Zwickau sucht nach einem Falschfahrer.
Die Polizei sucht nach einem Fahrzeug, dessen Fahrer oder Fahrerin andere Autofahrer mehrfach in Gefahr brachte.
Uwe Rechtenbach
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel