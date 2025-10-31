Königspython in Zwickauer Wald tot aufgefunden

Zwickau
Die Schlange wurde von Spaziergängern neben einem Terrarium gefunden. Unklar ist, wie sie in den Wald kam. Die Polizei sucht den Halter des Tieres.
Ein Königspython beschäftigt die Zwickauer Polizei seit Donnerstagnachmittag. Spaziergänger entdeckten das leblose Tier in einem Waldstück nahe der Thurmer Straße. In der Nähe lag ein Terrarium, in dem die Schlange offenbar zuvor gelebt hatte. Die Tiernotrettung der Berufsfeuerwehr wurde alarmiert, konnte aber nur den Tod des Tieres, das bis...
