„Können gerade so die geforderten Plätze besetzen“: Wonach Jugendliche auf der Berufsmesse in Kirchberg suchen

Junge Leute haben sich auf der Berufs- und Ausbildungsmesse in Kirchberg orientiert. Von Krisen abschrecken lässt man sich anscheinend nicht bei der Berufswahl.

Bei seiner Berufswahl lässt sich Julian Richter, der sich jetzt auf der Berufs- und Ausbildungsmesse in Kirchberg umgeschaut hat, nicht von der Krise in der Automobilindustrie lenken. Der 15-Jährige aus Leutersbach möchte bei Volkswagen in Mosel, wo er letztes Jahr bereits ein Praktikum absolviert hat, gern den Beruf des Industriemechanikers...