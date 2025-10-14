Können Mülsener bald im Schloss wohnen?

Zwickau
Es gibt einen neuen Interessenten für das Herrenhaus in Thurm. Der Rat stimmt Verkaufsverhandlungen zu.
Die Gemeinde Mülsen nimmt einen neuen Anlauf, um Leben in das alte Thurmer Schloss zu bringen. Nachdem sich ein Interessent gemeldet hat, der dort Wohnraum schaffen will, hat der Gemeinderat nun die Verwaltung mit Verkaufsverhandlungen beauftragt. Die Gemeinderäte legen Wert auf eine Sanierungsverpflichtung, Nutzungspläne und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.