Körperverletzung in Zwickau-Niederplanitz: 35-jährige Frau flüchtet aus Wohnung und steigt in Bus ein

Die Polizei hat nach dem Vorfall am Wilhelm-Stolle-Platz einen 41-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Dramatische Minuten hat eine Frau nach einer Auseinandersetzung in Zwickau-Niederplanitz erlebt. Die 35-Jährige flüchtete nach einer Körperverletzung aus einer Wohnung und rannte zu einer Haltestelle, wo sie in einen Bus eingestiegen ist. Über den Vorfall vom Dienstag informiert die Polizei.