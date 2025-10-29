Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Körperverletzung in Zwickau-Niederplanitz: 35-jährige Frau flüchtet aus Wohnung und steigt in Bus ein

Die Polizei hat einen 41-jährigen Mann in Zwickau vorläufig festgenommen.
Die Polizei hat einen 41-jährigen Mann in Zwickau vorläufig festgenommen. Bild: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei hat einen 41-jährigen Mann in Zwickau vorläufig festgenommen.
Die Polizei hat einen 41-jährigen Mann in Zwickau vorläufig festgenommen. Bild: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
Körperverletzung in Zwickau-Niederplanitz: 35-jährige Frau flüchtet aus Wohnung und steigt in Bus ein
Von Holger Frenzel
Die Polizei hat nach dem Vorfall am Wilhelm-Stolle-Platz einen 41-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Dramatische Minuten hat eine Frau nach einer Auseinandersetzung in Zwickau-Niederplanitz erlebt. Die 35-Jährige flüchtete nach einer Körperverletzung aus einer Wohnung und rannte zu einer Haltestelle, wo sie in einen Bus eingestiegen ist. Über den Vorfall vom Dienstag informiert die Polizei.
