Kollision auf Schedewitzer Brücke in Zwickau

Beim Spurwechsel auf der Schedewitzer Brücke in Zwickau kollidierten zwei Autos. Der entstandene Sachschaden war hoch.

Am Mittwochvormittag kam es im Zwickauer Ortsteil Schedewitz zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Laut Polizei war ein 68-jähriger Kia-Fahrer gegen 9.35 Uhr auf der Muldestraße aus Richtung Wilkau-Haßlau kommend unterwegs. Nachdem er nach links auf die Schedewitzer Brücke in Richtung Oskar-Arnold-Straße abgebogen war, beabsichtigte...