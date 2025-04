Kollision in Glauchau: Opel und VW stoßen auf einer Kreuzung zusammen

Schwere Verletzung nach Vorfahrtsmissachtung auf Kreuzung. Ein Pkw Opel kollidiert mit einem VW - hoher Sachschaden und Verkehrsbehinderungen.

Ein Unfall auf der Kreuzung Goetheweg/Wettiner Straße behinderte am Karfreitag den Verkehr in Glauchau. Die Polizei berichtete am Samstag, dass eine 64-jährige Opel-Fahrerin am Vormittag des Feiertages den Goetheweg in Richtung Hufelandstraße befuhr. An der Kreuzung Wettiner Straße missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mitten auf der...