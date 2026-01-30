Kollision in Mülsen: Wer missachtete die Vorfahrt?

Ein Unfall in Mülsen-Thurm führte zu leichten Verletzungen bei einem 51-Jährigen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Was dazu führte.

Ein 51-jähriger Mann hat bei einem Verkehrsunfall im Mülsener Ortsteil Thurm am Donnerstag, 29. Januar, leichte Verletzungen erlitten. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung Zwickauer Straße/Zum Graurock in Fahrtrichtung Schneppendorf. Zwei Autos stießen zusammen. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Seat an der... Ein 51-jähriger Mann hat bei einem Verkehrsunfall im Mülsener Ortsteil Thurm am Donnerstag, 29. Januar, leichte Verletzungen erlitten. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung Zwickauer Straße/Zum Graurock in Fahrtrichtung Schneppendorf. Zwei Autos stießen zusammen. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Seat an der...