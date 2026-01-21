MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar: Das Zwickauer VW-Werk und die Kreislaufwirtschaft – Alte Autos, neue Chancen

Das Zwickauer VW-Werk ist seit Mittwoch das Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im Konzern.
Das Zwickauer VW-Werk ist seit Mittwoch das Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im Konzern. Bild: Ralph Köhler
Das Zwickauer VW-Werk ist seit Mittwoch das Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im Konzern.
Das Zwickauer VW-Werk ist seit Mittwoch das Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im Konzern. Bild: Ralph Köhler
Meinung
Zwickau
Kommentar: Das Zwickauer VW-Werk und die Kreislaufwirtschaft – Alte Autos, neue Chancen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue Standbein kann den Standort aufwerten. Denn in Zukunft muss sich die gesamte Branche mit dem Thema intensiv beschäftigen. Die Fahrzeugproduktion wird dennoch das Maß der Dinge bleiben.

Es gibt im Zwickauer VW-Werk sicher Beschäftigte, die mit dem neuen Standbein noch fremdeln: Alte Autos zerlegen statt neue bauen – soll das die Zukunft sein? Es wird zumindest ein Teil davon. Und ja, das kann den Standort wirklich aufwerten. Sofern das Werk wie versprochen das zentrale Kompetenzzentrum im Konzern bleibt. Noch klarer wäre das,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.
Michael Müller
20.01.2026
3 min.
Das VW-Werk Zwickau und seine Pionierrolle beim Fahrzeugrecycling: Jetzt kommt der Fördermittelbescheid
Die zentrale Einfahrt in das VW-Werk Zwickau. Künftig sollen auch Autos demontiert werden.
Künftig sollen nicht nur neue Autos gebaut, sondern auch alte zerlegt werden. Zwickau ist der Pilotstandort für den Konzern. VW kann dabei einen Fördertopf nutzen, den das Land gerade geändert hat.
Jan-Dirk Franke
17:25 Uhr
4 min.
Im VW-Werk Zwickau werden Autos jetzt auch zerlegt
Update
Der VW-Auszubildende Maurice Gräbner bei der Demontage einer Tür eines ID.3 Einwandfreie Teile sollen wieder in den Gebrauchtmarkt fließen.
Volkswagen will in dem Werk Millionen investieren, damit Autos zerlegt und wiederaufbereitet werden können. Wie viele Jobs das sichert, wieviel Geld investiert wird und was die Landesregierung fordert.
Jan-Dirk Franke
13:30 Uhr
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
20:06 Uhr
2 min.
Supreme Court: Zweifel an Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Trump will Fed-Vorstandsmitglied Cook angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden. (Archivbild)
Trump will die US-Notenbank-Vorständin Cook ihres Amtes entheben, doch scheiterte mehrfach vor Gericht. Nun scheint auch das höchste US-Gericht Zweifel an Trumps Machtbefugnissen zu haben.
Mehr Artikel