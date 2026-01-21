Kommentar: Das Zwickauer VW-Werk und die Kreislaufwirtschaft – Alte Autos, neue Chancen

Das neue Standbein kann den Standort aufwerten. Denn in Zukunft muss sich die gesamte Branche mit dem Thema intensiv beschäftigen. Die Fahrzeugproduktion wird dennoch das Maß der Dinge bleiben.

Es gibt im Zwickauer VW-Werk sicher Beschäftigte, die mit dem neuen Standbein noch fremdeln: Alte Autos zerlegen statt neue bauen – soll das die Zukunft sein? Es wird zumindest ein Teil davon. Und ja, das kann den Standort wirklich aufwerten. Sofern das Werk wie versprochen das zentrale Kompetenzzentrum im Konzern bleibt. Noch klarer wäre das,...