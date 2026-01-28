Kommentar zu Altersteilzeit bei VW: Wer früher arbeitet, ist länger fertig

Ja was denn nun, sollen wir alle jetzt mehr und länger arbeiten oder doch lieber früher in Rente gehen? Solange Theorie und Praxis so weit auseinanderliegen, sieht es schlecht für ein Ende der Konjunkturkrise aus.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dringt darauf, dass die Deutschen härter und länger arbeiten. Ausgerechnet der teilstaatliche VW-Konzern schickt jetzt noch mehr Arbeiter als bisher schon in Altersteilzeit und bezahlt auch noch ein paar Leistungen extra, um seinem nicht mehr benötigtem Personal den Abgang so süß wie möglich zu machen.... Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dringt darauf, dass die Deutschen härter und länger arbeiten. Ausgerechnet der teilstaatliche VW-Konzern schickt jetzt noch mehr Arbeiter als bisher schon in Altersteilzeit und bezahlt auch noch ein paar Leistungen extra, um seinem nicht mehr benötigtem Personal den Abgang so süß wie möglich zu machen....