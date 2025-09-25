Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kommentar zu Arbeitspflicht für Asylbewerber: Kann Arbeit zu viel Arbeit machen?

Bürgersteige in Zwickau hätten durchaus Grünpflege nötig. Warum kein Fall für den Arbeitsdienst?
Bürgersteige in Zwickau hätten durchaus Grünpflege nötig. Warum kein Fall für den Arbeitsdienst?
Meinung
Zwickau
Kommentar zu Arbeitspflicht für Asylbewerber: Kann Arbeit zu viel Arbeit machen?
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Landkreis Zwickau scheut man den Aufwand, Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber zu schaffen. Politisch und gesellschaftlich ist das ein schlechtes Signal.

An manchen Stellen in Zwickau wachsen die Gräser im Sommer meterhoch aus Löchern im Asphalt oder zwischen Pflastersteinen. Am Übergang vom Ring auf die Glück-Auf-Brücke kann man ihnen beim Blühen zuschauen, an der Breithauptstraße sowieso, um nur zwei Orte zu nennen, wo es besonders auffällig ist. Offenbar fehlen der Stadt die Mitarbeiter,...
