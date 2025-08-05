Kommentar zu augenzwinkernden Instagram-Clips über Zwickau: Unsere Stadt? Ziemlich großartig

Wann haben Sie Zwickau zuletzt mit offenen Augen gesehen? Eine junge Frau tut’s – und vergleicht die Schumannstadt mit Weltmetropolen. Klingt verrückt? Nur wenn man nicht genauer hinschaut.

Wenn’s um die eigene Stadt geht, sind wir oft gnadenlos ehrlich – oder besser gesagt: gnadenlos kritisch. Zwickau? Ach, da passiert doch nichts. Grau, klein, Provinz. Wenn’s um die eigene Stadt geht, sind wir oft gnadenlos ehrlich – oder besser gesagt: gnadenlos kritisch. Zwickau? Ach, da passiert doch nichts. Grau, klein, Provinz.