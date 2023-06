Kommentar zu "Jugend musziert": Großer Aufwand hat sich gelohnt, Open Stage sollte Tradition werden

Schade, dass es vorbei ist. Acht Tage lang herrschte Musikfieber in Westsachsen. Auf dem Hauptmarkt, an den Wettbewerbsorten in Zwickau, Werdau, Meerane und Reichenbach kamen junge Leute mit Instrumentenkoffern, Betreuer, Angehörige, Musikpädagogen, Juroren und Besucher zusammen. Im Hintergrund zog das rührige Organisationsteam von "Jugend...