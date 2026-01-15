MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zu Neuer Standort für Zwickauer Wasserturm: Auf die lange Bank geschoben

Der historische Wasserturm musste der JVA-Baustelle weichen und verrostet seitdem.
Der historische Wasserturm musste der JVA-Baustelle weichen und verrostet seitdem. Bild: Ralph Köhler
Der historische Wasserturm musste der JVA-Baustelle weichen und verrostet seitdem.
Der historische Wasserturm musste der JVA-Baustelle weichen und verrostet seitdem. Bild: Ralph Köhler
Meinung
Zwickau
Kommentar zu Neuer Standort für Zwickauer Wasserturm: Auf die lange Bank geschoben
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fernab von Dresden verrostet in Zwickau ein Denkmal: der Wasserturm vom RAW-Gelände. Trotz einer Selbstverpflichtung ignorierte der Freistaat den Wiederaufbau sieben Jahre lang – ohne Folgen.

Bauherren kennen das: Wer mit dem Denkmalschutz zu tun hat, steht oft vor zusätzlichen Problemen. Das befürchtete man offenbar auch beim Freistaat Sachsen und ignorierte es kurzerhand. Man kann darüber streiten, ob der Wasserturm vom RAW-Gelände tatsächlich schützenswert ist. Aber er steht nun mal unter Denkmalschutz. Das ist auch für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
22:00 Uhr
4 min.
Zwickau erhöht Druck: Wasserturm soll neuen Standort finden
Der denkmalgeschützte Wasserturm des RAW kurz vor seinem Abbau. Er wurde zerlegt und ungenügend geschützt am Rand der JVA-Baustelle gelagert.
Der Wasserturm vom RAW-Gelände soll an den Ringlokschuppen in Zwickau einen neuen Platz erhalten. Nach jahrelangem Stillstand und Verfall des Denkmals gibt es neue Gespräche über den Wiederaufbau.
Frank Dörfelt
05.12.2025
2 min.
Zwickaus RAW-Wasserturm-Posse: BfZ-Fraktion fordert Antworten
Der denkmalgeschützte Wasserturm liegt derzeit am Rand der JVA-Baustelle.
Ungleichbehandlung in Zwickau? Bei Privatpersonen wird Denkmalschutz durchgesetzt, beim Freistaat nicht. Der abgebaute RAW-Wasserturm steht im Mittelpunkt.
Frank Dörfelt
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel