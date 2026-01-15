Kommentar zu Neuer Standort für Zwickauer Wasserturm: Auf die lange Bank geschoben

Zwickau
Fernab von Dresden verrostet in Zwickau ein Denkmal: der Wasserturm vom RAW-Gelände. Trotz einer Selbstverpflichtung ignorierte der Freistaat den Wiederaufbau sieben Jahre lang – ohne Folgen.
Bauherren kennen das: Wer mit dem Denkmalschutz zu tun hat, steht oft vor zusätzlichen Problemen. Das befürchtete man offenbar auch beim Freistaat Sachsen und ignorierte es kurzerhand. Man kann darüber streiten, ob der Wasserturm vom RAW-Gelände tatsächlich schützenswert ist. Aber er steht nun mal unter Denkmalschutz. Das ist auch für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.