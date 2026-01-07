Kommentar zu Patientenrechten: Wer hört zu, wenn Patienten selbst keine Stimme haben?

Zwickau
Wenn Hilferufe verhallen und Unterstützung schwer erreichbar ist, stellt sich die Frage: Wer sorgt dafür, dass Patienten in belastenden Situationen nicht allein gelassen werden?
Krankenhäuser stehen vor einem echten Dilemma: Auch auf spezialisierten Stationen wie der Neurologie treffen Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, auf andere Patienten. Die Pflegekräfte arbeiten am Limit, bei oft engen Zeit- und Personalkapazitäten. Gleichzeitig dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass hinter jedem Bett ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.