  • Kommentar zu Rechnungen, die durch die Wasserwerke Zwickau an falsche Adressen verschickt wurden: Mehr Kontrolle nötig

Kunden der Wasserwerke erhielten falschen Rechnungen zu ihrem Wasserverbrauch. Ein vermeidbares Problem.
Kunden der Wasserwerke erhielten falschen Rechnungen zu ihrem Wasserverbrauch. Ein vermeidbares Problem.
Meinung
Zwickau
Kommentar zu Rechnungen, die durch die Wasserwerke Zwickau an falsche Adressen verschickt wurden: Mehr Kontrolle nötig
Von Frank Dörfelt
4000 Rechnungen gingen an falsche Adressaten. Den Imageverlust hätten die Wasserwerke vermeiden können, wenn sie nicht blind der Technik und einem Dienstleister vertraut hätten.

Es kennt jeder. Nahezu täglich füllen sich E-Mail-Postfächer und Briefkästen mit Rechnungen. Vor der Überweisung haben die Götter die Kontrolle gesetzt. Mal ehrlich, wer prüft jede Rechnung bis ins Detail nach? Gaunern wird so Tür und Tor geöffnet. Es wird wohl niemand unterstellen, dass die Wasserwerke die Rechnungen mit den falschen...
