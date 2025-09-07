Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau

Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.

Einen Unfall verursachen? Kann jedem passieren. Eine Unachtsamkeit – schon hat es gekracht. Das allein rechtfertigt keinen Rücktritt vom Posten einer der größten Arbeitnehmervertretungen in Sachsen. Schon gar nicht, wenn der Vorfall in der Freizeit passiert. Es muss also mehr vorgefallen sein. Was genau, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann... Einen Unfall verursachen? Kann jedem passieren. Eine Unachtsamkeit – schon hat es gekracht. Das allein rechtfertigt keinen Rücktritt vom Posten einer der größten Arbeitnehmervertretungen in Sachsen. Schon gar nicht, wenn der Vorfall in der Freizeit passiert. Es muss also mehr vorgefallen sein. Was genau, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann...