Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau

Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen. Bild: Andreas Kretschel
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Zwickau
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.

Einen Unfall verursachen? Kann jedem passieren. Eine Unachtsamkeit – schon hat es gekracht. Das allein rechtfertigt keinen Rücktritt vom Posten einer der größten Arbeitnehmervertretungen in Sachsen. Schon gar nicht, wenn der Vorfall in der Freizeit passiert. Es muss also mehr vorgefallen sein. Was genau, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Schlagerstar sorgt für Besucheransturm zu Kirmes im Erzgebirge
Symbolisch bekam Frank Schöbel von Ehrenfriedersdorfs Bürgermeisterin Silke Franzl eine Schallplatte überreicht.
Tausende Besucher haben am Wochenende Kirmes in Ehrenfriedersdorf gefeiert. Höhepunkt im Festzelt auf dem Burgplatz war der Auftritt von Frank Schöbel.
Robby Schubert
07.09.2025
4 min.
„Konsequent und richtig“: Das sind die Reaktionen auf den Rücktritt von VW-Sachsen-Betriebsratschef Kunstmann
Uwe Kunstmann, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, will für das Vorgefallene geradestehen.
Der Zwickauer VW-Betriebsratschef sorgt mit dem Schritt für Wirbel. Er erhält Rückendeckung aus der Belegschaft. Auch die Stellvertreterin legt ihr Mandat nieder – aus anderen Beweggründen.
Jan-Dirk Franke
11:30 Uhr
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
11:27 Uhr
2 min.
CDU-Landeschef erwartet von Merz "Klartext" zu Verbrennern
Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel warnt vor den Folgen eines Verbrennes-Aus für die Autobranche (Archivbild)
Auf europäischen Straßen sollen immer mehr Elektroautos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist dabei das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Mehr Artikel