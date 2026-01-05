MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zu Zwickaus Yad-Vashem-Bewerbung: Mut wird irgendwann belohnt

Ein Gedenkstein erinnert an die Zwickauer Synagoge, die von den Nazis 1938 niedergebrannt wurde.
Ein Gedenkstein erinnert an die Zwickauer Synagoge, die von den Nazis 1938 niedergebrannt wurde. Bild: Ralph Köhler
Ein Gedenkstein erinnert an die Zwickauer Synagoge, die von den Nazis 1938 niedergebrannt wurde.
Ein Gedenkstein erinnert an die Zwickauer Synagoge, die von den Nazis 1938 niedergebrannt wurde. Bild: Ralph Köhler
Meinung
Zwickau
Kommentar zu Zwickaus Yad-Vashem-Bewerbung: Mut wird irgendwann belohnt
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt hatte nie eine realistische Chance auf den Zuschlag. Warum die Bewerbung trotzdem nicht umsonst war.

War Zwickau im Rennen um die Yad-Vashem-Bildungsstätte in Deutschland von Anfang an ein Außenseiter? Ja. Kam die Initiative zu spät? Ja. Hätte man die ganze Sache deswegen gleich bleiben lassen sollen? Keinesfalls! Manchmal braucht es Visionen, um eine Entwicklung anzustoßen. Es ist wichtig, dass man auch überregional wahrnimmt, dass es in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
4 min.
Yad-Vashem-Bildungsstätte in Deutschland: Zwickau ist aus dem Rennen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legte im Dezember einen Kranz in Yad Vashem nieder. Die Jerusalemer Gedenkstätte soll einen Außenposten in Deutschland erhalten.
Bis Mitte des Jahres wird entschieden, wo der Außenposten der israelischen Gedenkstätte entsteht. Schon jetzt ist klar, dass Zwickaus Bewerbung erfolglos bleibt. Wer ist der sächsische Kandidat?
Johannes Pöhlandt
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
06.12.2025
4 min.
Zwickau bewirbt sich als Standort für Holocaust-Gedenkstätte – wie stehen die Chancen?
Stadtrat Christian Siegel (CDU) wirbt für eine Holocaust-Gedenkstätte in der ehemaligen Schocken-Einkaufszentrale.
Der Stadtrat hat beschlossen, dass Zwickau ins Rennen um den Ableger von Yad Vashem geht. Aber ist die Ansiedlung in der Muldestadt überhaupt realistisch? Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.
Johannes Pöhlandt
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
Mehr Artikel