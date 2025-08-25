Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zum Ärger um VW-Produktionsjubiläum: Nicht schimpfen, sondern zeigen, dass an Zwickau kein Weg vorbeiführt

Das VW-Werk in Zwickau.
Das VW-Werk in Zwickau. Bild: Andreas Kretschel
Das VW-Werk in Zwickau.
Das VW-Werk in Zwickau. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Zwickau
Kommentar zum Ärger um VW-Produktionsjubiläum: Nicht schimpfen, sondern zeigen, dass an Zwickau kein Weg vorbeiführt
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Festakt um das 1,5-millionste ID-Auto in Emden sorgte bei der Belegschaft im Zwickauer VW-Werk für Verstimmung – zurecht. Doch es bringt nichts, in Resignation zu verfallen.

Als kürzlich die Produktionsmarke von weltweit 1,5 Millionen ID-Fahrzeugen erreicht wurde, nutzte Volkswagen dies, um ein Event daraus zu machen. In Emden. Mit Gästen und Politprominenz. In Zwickau gab es lange Gesichter. Das ist nachvollziehbar. Als dort Ende April das einmillionste E-Auto vom Band gerollt war, gab es keine große Show. Weder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
VW-Werk in Zwickau verliert schon im nächsten Jahr das erste Modell
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Bald laufen hier keine ID.4-Modelle mehr vom Band.
2026 bringt Volkswagen eine überarbeitete Version seines Elektro-Erfolgsmodells ID.4 auf den Markt. Dafür muss auch die Produktion umgerüstet werden. Doch das Werk in Zwickau bleibt dabei außen vor.
Jan-Dirk Franke
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:56 Uhr
2 min.
Nach Wohnungsbrand in Elsterberg: Bürgermeister dankt umsichtigem Retter
Axel Markert (links) übergibt ein Präsent an Julian Reif.
Als am späten Abend des 14. August ein Brand in einem Elsterberger Mehrfamilienhaus ausbrach, handelte Julian Reif schnell und umsichtig. Wie ist der aktuelle Stand nach dem Schaden?
Petra Steps
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
25.08.2025
4 min.
Emden feiert, Zwickau leidet: Wie ein Produktionsjubiläum bei Volkswagen für Misstöne sorgt
Montagelinie im VW-Werk in Zwickau. Die Stimmung ist schlecht.
Im VW-Werk Emden rollte ein ID.7 mit Tamtam vom Band, es war das 1,5-millionste ID-Auto, das weltweit bei VW gebaut wurde. Dass sich Emden dafür feiert, stößt vielen in Zwickau sauer auf.
Jan-Dirk Franke
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
Mehr Artikel