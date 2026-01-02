MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Kommentar zum Drama um Zwickauer Ballsporthalle: Retten, was noch zu retten ist

Viele Stadträte kritisierten die Ausschreibung. Die meisten haben dennoch zugestimmt.
Viele Stadträte kritisierten die Ausschreibung. Die meisten haben dennoch zugestimmt. Bild: Ralph Köhler
Meinung
Zwickau
Kommentar zum Drama um Zwickauer Ballsporthalle: Retten, was noch zu retten ist
Von Frank Dörfelt
Bei der Ausschreibung sind der Stadt grundlegende Fehler unterlaufen. Aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Wichtig wäre eine schnelle Entscheidung des Freistaats.

Böse Zungen behaupten, der Freistaat wolle sich seine öffentlichkeitswirksam übergebenen 6,3 Millionen Euro an Fördermitteln für den Bau der Ballsporthalle mit einer Verzögerungstaktik bei der Vergabekammer quasi durch die Hintertür zurückholen. Das mag sicher übertrieben sein, aber einige Fragen bleiben dennoch. Muss es wirklich fast ein...
