Kommentar zum Kinderschach: Wie Eltern ihre Kinder schon früh Konzentration, Strategie und Geduld erlernen lassen können

Zwickau
Ein Schachbrett kann mehr als Spaß bringen: Kinder üben, wie man überlegt vorgeht, aufmerksam zu sein, eigene Strategien zu entwickeln und Herausforderungen selbstständig zu meistern.
Es ist ein Bild, das hängenbleibt: Grundschüler vor einem Schachbrett, Augen konzentriert, kleine Hände bereiten den ersten Zug vor. Eltern, die das sehen, denken: „Vielleicht sollte mein Kind das auch lernen.“ Und tatsächlich: Schach ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Training für den Kopf, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt. Kinder...
