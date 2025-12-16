Kommentar zum Konflikt in Hartmannsdorf: Friedensrichter vor Ort zurate ziehen

In Hartmannsdorf brodelt es. Die Dienstaufsichtsbeschwerde von Robert Seidel gegen Bürgermeister Christfried Nicolaus ist mehr als nur ein persönlicher Zwist.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde von Robert Seidel gegen Christfried Nicolaus, Bürgermeister von Hartmannsdorf, ist nur der vorläufige Höhepunkt eines Konflikts zwischen zwei Männern, die einmal einen engen persönlichen Umgang pflegten. Ihr Konflikt und seine Ursachen sollten ihre private Angelegenheit bleiben. Doch das ist kaum möglich, wenn...