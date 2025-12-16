MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zum Konflikt in Hartmannsdorf: Friedensrichter vor Ort zurate ziehen

Blick auf den Weihnachtsmarkt an der ehemaligen Försterei in Hartmannsdorf.
Blick auf den Weihnachtsmarkt an der ehemaligen Försterei in Hartmannsdorf. Bild: Robert Seidel/Archiv
Blick auf den Weihnachtsmarkt an der ehemaligen Försterei in Hartmannsdorf.
Blick auf den Weihnachtsmarkt an der ehemaligen Försterei in Hartmannsdorf. Bild: Robert Seidel/Archiv
Zwickau
Kommentar zum Konflikt in Hartmannsdorf: Friedensrichter vor Ort zurate ziehen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hartmannsdorf brodelt es. Die Dienstaufsichtsbeschwerde von Robert Seidel gegen Bürgermeister Christfried Nicolaus ist mehr als nur ein persönlicher Zwist.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde von Robert Seidel gegen Christfried Nicolaus, Bürgermeister von Hartmannsdorf, ist nur der vorläufige Höhepunkt eines Konflikts zwischen zwei Männern, die einmal einen engen persönlichen Umgang pflegten. Ihr Konflikt und seine Ursachen sollten ihre private Angelegenheit bleiben. Doch das ist kaum möglich, wenn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
2 min.
Härtensdorf, Hartmannsdorf und Giegengrün veranstalten besondere Weihnachtsmärkte
Ankunft des Weihnachtsmannes auf dem Baumplatz in Härtensdorf vor zwei Jahren.
Mal kommt der Weihnachtsmann in tierischer Begleitung, mal wird ein kleiner Ortsteil zum Weihnachtsdorf
Holger Weiß
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
17:00 Uhr
4 min.
Streit in Hartmannsdorf bei Kirchberg: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Nicolaus
Gegen den Bürgermeister von Hartmannsdorf, Christfried Nicolaus (CDU), wurde beim Landratsamt eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht.
Nach der Hoffest-Absage stand auch der Weihnachtsmarkt an der Försterei auf der Kippe. Der Veranstalter sieht sich vom Bürgermeister ausgebremst und reicht eine Beschwerde ein. Was steckt dahinter?
Holger Weiß
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
Mehr Artikel