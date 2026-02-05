Kommentar zum Leerstand in Zwickaus Stadtzentrum: Neue Ideen für ein altes Problem

Zwickau könnte von Ideen der Kleinstädte profitieren, anstatt sich nur auf Bewährtes zu verlassen. Werden neue Aktionen unterstützt, ist die Zeit der kreativen Zwischennutzung noch nicht vorbei.

Glauchau hat es mit Funkelfenstern im Advent probiert; im vogtländischen Auerbach wird mal auf Pop-up-Läden gesetzt, mal auf einen Gestaltungswettbewerb für tote Schaufenster, mal auf die Einladung an Vereine, sich in leeren Läden zu präsentieren. Der Erfolg solcher Aktionen ist meist befristet und nicht alles funktioniert, aber die...