Kommentar zum Puppenspiel im Seniorenheim: Eine Idee, die Generationen verbindet

Manchmal liegt die Lösung so nah und doch so fern. Ein Theaterstück im Seniorenheim zeigt, dass Generationen nicht getrennt sein müssen, sondern einander bereichern können.

Es sind oft die kleinen Ideen, die zeigen, was im Großen fehlt. Ein Kinderstück im Seniorenheim bringt zwei Welten zusammen, die sich im Alltag immer weiter voneinander entfernen. Es sind oft die kleinen Ideen, die zeigen, was im Großen fehlt. Ein Kinderstück im Seniorenheim bringt zwei Welten zusammen, die sich im Alltag immer weiter voneinander entfernen.