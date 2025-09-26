Kommentar zum Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Weg mit der Propaganda

Zwickau
Die Einwohnerfragestunde sollte für die Anliegen der Zwickauer da sein, nicht um rechte Propaganda vor TV-Kameras auszubreiten. Da muss sich das Rathaus was einfallen lassen.
Dass beleidigende Gesten im zwischenmenschlichen Umgang hinderlich sind, muss an dieser Stelle nicht extra ausgeführt werden. Abgesehen von anstandsbefreiten Wutrentnern sollte das den meisten Menschen klar sein. Das eigentliche Problem, mit dem sich die Stadtverwaltung jetzt beschäftigen sollte, ist die Einwohnerfragestunde. Geschaffen, damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.