Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zum Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Weg mit der Propaganda

In der Stadtratssitzung sollen eigentlich Bürger ihre Fragen loswerden können.
In der Stadtratssitzung sollen eigentlich Bürger ihre Fragen loswerden können. Bild: Walf Wendland
In der Stadtratssitzung sollen eigentlich Bürger ihre Fragen loswerden können.
In der Stadtratssitzung sollen eigentlich Bürger ihre Fragen loswerden können. Bild: Walf Wendland
Meinung
Zwickau
Kommentar zum Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Weg mit der Propaganda
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Einwohnerfragestunde sollte für die Anliegen der Zwickauer da sein, nicht um rechte Propaganda vor TV-Kameras auszubreiten. Da muss sich das Rathaus was einfallen lassen.

Dass beleidigende Gesten im zwischenmenschlichen Umgang hinderlich sind, muss an dieser Stelle nicht extra ausgeführt werden. Abgesehen von anstandsbefreiten Wutrentnern sollte das den meisten Menschen klar sein. Das eigentliche Problem, mit dem sich die Stadtverwaltung jetzt beschäftigen sollte, ist die Einwohnerfragestunde. Geschaffen, damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
4 min.
Stinkefinger-Eklat im Zwickauer Stadtrat: Oberbürgermeisterin wirft Störer raus
B. provoziert schon in der Einwohnerfragestunde. Nachdem er auf der Besuchertribüne mehrfach obszöne Gesten gezeigt haben soll, greift OB Arndt durch.
Rechtsextreme missbrauchen die Einwohnerfragestunde für ihre Propaganda und zeigen von der Besuchertribüne aus offenbar obszöne Gesten. Erstmals seit neun Jahren verweist eine Zwickauer OB Gäste aus der Ratssitzung.
Michael Stellner
01.09.2025
4 min.
„Diese Liste ist ein Skandal“: Geheimes Spar-Papier aus Zwickauer Rathaus geleakt
Das Zwickauer Johannisbad, das Theater und das Rathaus tauchen auf einer ersten Vorhabenliste der Stadtverwaltung auf.
Bauunternehmer Kurt Fliegerbauer hat das Zahlenwerk aus dem Zwickauer Rathaus öffentlich gemacht. Er warnt davor, das Theater Plauen-Zwickau zu schließen. Stadtratsmitglieder sagen: Das steht schon nicht mehr zur Debatte. Welche Vorhaben aber dann?
Michael Stellner
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
Mehr Artikel