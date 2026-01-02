Zwickau
Wegen der schwierigen Situation bleibt zum Durchschnaufen im neuen Jahr keine Zeit. Entscheidend wird das Ergebnis der Betriebsratswahl sein.
Die Zeiten waren unruhig, sie bleiben es auch: Zwar ist im Zwickauer VW-Werk erst einmal Zeit gewonnen, nachdem Wolfsburg entschieden hat, das volumenstarke Modell ID.3 erst ab Ende 2027 nach Wolfsburg zu verlagern und den Cupra Born ganz in Zwickau zu belassen. Ursprünglich sollten die beiden Modelle schon Ende 2026 an das Stammwerk abgegeben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.