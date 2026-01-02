MENÜ
Die Stimmung im Zwickauer VW-Werk muss wieder besser werden.
Die Stimmung im Zwickauer VW-Werk muss wieder besser werden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Meinung
Zwickau
Kommentar zum Zwickauer VW-Werk: Die Beschäftigten haben es in der Hand
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Wegen der schwierigen Situation bleibt zum Durchschnaufen im neuen Jahr keine Zeit. Entscheidend wird das Ergebnis der Betriebsratswahl sein.

Die Zeiten waren unruhig, sie bleiben es auch: Zwar ist im Zwickauer VW-Werk erst einmal Zeit gewonnen, nachdem Wolfsburg entschieden hat, das volumenstarke Modell ID.3 erst ab Ende 2027 nach Wolfsburg zu verlagern und den Cupra Born ganz in Zwickau zu belassen. Ursprünglich sollten die beiden Modelle schon Ende 2026 an das Stammwerk abgegeben...
